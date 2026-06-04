Sydney Sweeney sarà protagonista di un nuovo film su Sleepy Hollow
Sarà la prima pellicola prodotta da Honey Trap, la casa di produzione fondata dall'attrice di "Euphoria". La sceneggiatura si basa sul romanzo di Lindsey Anderson Beer
Il prossimo progetto di Sidney Sweeney farà perdere la testa (letteralmente). L'attrice sarà protagonista dell'adattamento cinematografico di Hollow, romanzo d'esordio della regista e sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer. Lo riporta il tabloid americano Deadline. Il libro è una rivisitazione del breve racconto di Washington Irving, La leggenda di Sleepy Hollow, noto per avere come protagonista il Cavaliere senza testa, uno degli antagonisti più noti della letteratura gotica. Anderson Beer, che ha venduto il suo romanzo alla casa editrice Putnam, dirigerà e curerà la sceneggiatura.
Cosa succede a Sleepy Hollow
Il racconto di Irving del 1820, narra la storia dell'insegnante Ichabod Crane, che si trova in competizione con Brom Bones per conquistare la bella Katrina Van Tassel, mentre cerca di sfuggire allo spettro del Cavaliere senza testa. L'adattamento di Anderson Beer narra la vicenda dal punto di vista di Katrina, rielaborando una delle eroine più iconiche della letteratura come figura centrale di un pericoloso mistero e di un triangolo amoroso soprannaturale. Una rivisitazione contemporanea e originale del racconto classico, che fonde atmosfere gotiche, intrighi psicologici ed elementi thriller erotici.
Le date di uscita di romanzo e film
Il romanzo è in fase di pubblicazione e l'uscita è prevista per l'autunno del 2027, in concomitanza con lo sviluppo dell'adattamento cinematograficom ed è entrato rapidamente negli elenchi dei consigliati. L'adattamento cinematografico ha già suscitato un notevole interesse. LuckyChap produrrà il film insieme alla casa di produzione di Anderson Beer "Lab Brew", e alla Honey Trap di Sydney Sweeney. Secondo alcune fonti, il romanzo ha generato una forte concorrenza nel settore editoriale fin dalla sua presentazione.
Sydney Sweeney è la star del momento
Dopo il successo con la serie Euphoria, Sydney Sweeney ha recitato al fianco di Amanda Seyfried nel thriller della Lionsgate The Housemaid dello scorso anno, l'adattamento del regista Paul Feig del romanzo di Freida McFadden del 2022, che ha incassato più di 400 milioni di dollari al botteghino mondiale. Un sequel, basato sul libro successivo The Housemaid's Secret, è previsto in uscita nel 2027.