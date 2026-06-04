Sydney Sweeney sarà protagonista di un nuovo film su Sleepy Hollow

Il romanzo è in fase di pubblicazione e l'uscita è prevista per l'autunno del 2027, in concomitanza con lo sviluppo dell'adattamento cinematograficom ed è entrato rapidamente negli elenchi dei consigliati. L'adattamento cinematografico ha già suscitato un notevole interesse. LuckyChap produrrà il film insieme alla casa di produzione di Anderson Beer "Lab Brew", e alla Honey Trap di Sydney Sweeney. Secondo alcune fonti, il romanzo ha generato una forte concorrenza nel settore editoriale fin dalla sua presentazione.