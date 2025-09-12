Sydney Sweeney sale sul ring, irriconoscibile nel primo trailer di "Christy"

L'attrice è la protagonista del film biografico sulla pugile Christy Martin presentato al Toronto Film Festival
E' stato pubblicato il trailer di "Christy", un nuovo film biografico sportivo con Sydney Sweeney nei panni dell'icona della box Christy Martin. Il film è stato presentato in anteprima internazionale al Toronto Film Festival dove l'attrice ha raccontato a Variety di aver messo su 14 chili per interpretare il ruolo della pugile di fama mondiale. La pellicola diretta da David Michôd arriverà oltreoceano il 7 novembre.
"Ho avuto un nutrizionista al mio fianco, oltre a un personal trainer e un allenatore di boxe", ha spiegato Sydney Sweeney. "Abbiamo aumentato l'apporto calorico e ho iniziato a prendere molti frullati proteici e integratori, mangiando di tutto. Mangiavo un sacco di smuckers, molti panini al burro d'arachidi e marmellata, frullati, mangiavo sempre e solo perché eravamo così attivi. Bruciavo tutto contemporaneamente. Quindi riuscire a stare al passo è stata una vera sfida".
David Michôd, noto anche per aver diretto "The king", "War Machine" e "Animal Kingdom", ha dichiarato di essere da tempo desideroso di realizzare un film con una forte protagonista femminile. "Ho una lunga esperienza nel realizzare film su uomini feriti, e volevo fare un film su una donna con un'energia feroce dentro di sé", ha spiegato a Deadline. "Quando mi sono imbattuto nella storia di Christy Martin due anni fa, ho capito di averla trovata".
Christy Martin (Sydney Sweeney) non avrebbe mai immaginato una vita al di fuori della sua piccola città natale nel West Virginia, finché non ha scoperto di avere un talento naturale per il pugilato. Spinta dalla grinta, dalla determinazione e da un desiderio incrollabile di vincere, si lancia nel mondo della boxe sotto la guida del suo allenatore e manager, poi diventato suo marito, Jim (Ben Foster). Ma mentre Christy sfoggia un carattere focoso sul ring, le sue battaglie più dure si svolgono fuori dal ring, affrontando la famiglia, l'identità e una relazione che potrebbe diventare una questione di vita o di morte. Basata su straordinari fatti reali, la storia di Christy Martin è una storia di resilienza, coraggio e lotta per riconquistare la propria vita.
Nel cast del film figurano anche Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad Coleman, Bryan Hibbard, Tony Cavalero e Gilbert Cruz. Michôd ha co-scritto la sceneggiatura con Mirrah Foulkes, basata su un racconto di Katherine Fugate.
