Sydney Sweeney sale sul ring, irriconoscibile nel primo trailer di "Christy"

"Ho avuto un nutrizionista al mio fianco, oltre a un personal trainer e un allenatore di boxe", ha spiegato Sydney Sweeney. "Abbiamo aumentato l'apporto calorico e ho iniziato a prendere molti frullati proteici e integratori, mangiando di tutto. Mangiavo un sacco di smuckers, molti panini al burro d'arachidi e marmellata, frullati, mangiavo sempre e solo perché eravamo così attivi. Bruciavo tutto contemporaneamente. Quindi riuscire a stare al passo è stata una vera sfida".