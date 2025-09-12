Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
punta all'oscar

Sydney Sweeney sale sul ring, irriconoscibile nel primo trailer di "Christy"

L'attrice è la protagonista del film biografico sulla pugile Christy Martin presentato al Toronto Film Festival

12 Set 2025 - 09:40
© Da video

© Da video

E' stato pubblicato il trailer di "Christy", un nuovo film biografico sportivo con Sydney Sweeney nei panni dell'icona della box Christy Martin. Il film è stato presentato in anteprima internazionale al Toronto Film Festival dove l'attrice ha raccontato a Variety di aver messo su 14 chili per interpretare il ruolo della pugile di fama mondiale. La pellicola diretta da David Michôd arriverà oltreoceano il 7 novembre.

Leggi anche

Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin: ecco le prime foto

Sydney Sweeney risponde alle critiche: "Scusa se ho tette favolose e opinioni corrette"

"Ho avuto un nutrizionista al mio fianco, oltre a un personal trainer e un allenatore di boxe", ha spiegato Sydney Sweeney. "Abbiamo aumentato l'apporto calorico e ho iniziato a prendere molti frullati proteici e integratori, mangiando di tutto. Mangiavo un sacco di smuckers, molti panini al burro d'arachidi e marmellata, frullati, mangiavo sempre e solo perché eravamo così attivi. Bruciavo tutto contemporaneamente. Quindi riuscire a stare al passo è stata una vera sfida".

David Michôd, noto anche per aver diretto "The king", "War Machine" e "Animal Kingdom", ha dichiarato di essere da tempo desideroso di realizzare un film con una forte protagonista femminile. "Ho una lunga esperienza nel realizzare film su uomini feriti, e volevo fare un film su una donna con un'energia feroce dentro di sé", ha spiegato a Deadline. "Quando mi sono imbattuto nella storia di Christy Martin due anni fa, ho capito di averla trovata".

Leggi anche

Da Trump a JD Vance, come i repubblicani si sono innamorati di Sydney Sweeney  (e dei suoi jeans)

Christy Martin (Sydney Sweeney) non avrebbe mai immaginato una vita al di fuori della sua piccola città natale nel West Virginia, finché non ha scoperto di avere un talento naturale per il pugilato. Spinta dalla grinta, dalla determinazione e da un desiderio incrollabile di vincere, si lancia nel mondo della boxe sotto la guida del suo allenatore e manager, poi diventato suo marito, Jim (Ben Foster). Ma mentre Christy sfoggia un carattere focoso sul ring, le sue battaglie più dure si svolgono fuori dal ring, affrontando la famiglia, l'identità e una relazione che potrebbe diventare una questione di vita o di morte. Basata su straordinari fatti reali, la storia di Christy Martin è una storia di resilienza, coraggio e lotta per riconquistare la propria vita.

Nel cast del film figurano anche Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad Coleman, Bryan Hibbard, Tony Cavalero e Gilbert Cruz. Michôd ha co-scritto la sceneggiatura con Mirrah Foulkes, basata su un racconto di Katherine Fugate.

Il look stravolto di Sydney Sweeney per interpretare la pugile Christy Martin

1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

sydney sweeney
cinema

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema