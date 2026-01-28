L'ultima di Sydney Sweeney: appende reggiseni sulla scritta "Hollywood"

Stando alle prime informazioni, l'attrice avrebbe girato il video senza autorizzazione. Dopo la diffusione del filmato promozionale, la Hollywood Chamber of Commerce, che detiene i diritti di proprietà intellettuale dell’iconica insegna, ha dichiarato al Los Angeles Times che Sweeney non era autorizzata a utilizzare il monumento. "Chiunque intenda utilizzare e/o accedere all’Hollywood Sign per scopi commerciali deve ottenere una licenza o un permesso dalla Hollywood Chamber", ha dichiarato al Times il presidente della Camera, Steve Nissen, in una nota. "La produzione che ha coinvolto Sydney Sweeney e l’Hollywood Sign, così come riportato da Tmz, non era autorizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce, né ne avevamo conoscenza preventiva".