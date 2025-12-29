Christian Pulisic e Sydney Sweeney sono una coppia? Lui chiarisce come stanno le cose

Il gossip su una relazione tra Christian Pulisic e Sydney Sweeney è stato lanciato su Instagram e poi ripreso da media sportivi e di intrattenimento, soprattutto in Italia e negli USA. Non è chiaro come siano nat le voci, ma si sono diffuse rapidamente sui social, con fan e meme che commentavano la presunta coppia. Con la stessa velocità, il calciatore li ha messi a tacere.