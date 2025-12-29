Christian Pulisic e Sydney Sweeney sono una coppia? Lui chiarisce come stanno le cose

Si vociferava di una relazione tra il calciatore e l'attrice, ma l'attaccante del Milan mette tutto a tacere: "Basta inventare storie sulla mia vita privata"
La notizia è nata sui social e si è diffusa in fretta, generando grande curiosità tra gli appassionati di calcio, di cinema e di gossip. Si diceva che Christian Pulisic e Sydney Sweeney fossero una coppia, ma ci ha pensato l'attaccante del Milan a chiarire come stanno le cose con una storia Instagram che, pur non faccia riferimento diretto ai rumor, ci mette una pietra tombale sopra. "Basta inventare storie sulla mia vita privata", scrive, lasciando trapelare il fastidio per le chiacchiere che l'hanno travolto.
"È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone" ha scritto Christian Pulisic su Instagram al termine della partita che l'ha visto in campo con il Milan contro il Verona. In effetti sia lui che Sydney Sweeney sono fidanzati: lui con Alexa Melton e lei con Jonathan Davino. Proprio alla sua compagna, il calciatore ha dedicato il suo gol: in campo ha formato con le mani la lettera A, per chiarire che nel suo cuore c'è posto solo per Alexa.
Il gossip su una relazione tra Christian Pulisic e Sydney Sweeney è stato lanciato su Instagram e poi ripreso da media sportivi e di intrattenimento, soprattutto in Italia e negli USA. Non è chiaro come siano nat le voci, ma si sono diffuse rapidamente sui social, con fan e meme che commentavano la presunta coppia. Con la stessa velocità, il calciatore li ha messi a tacere.