Nonostante i dubbi e la sensazione che qualcosa non tornasse, decise di sottoporsi all'intervento per non correre rischi. Solo successivamente arrivò la conferma che aveva sempre sperato: i tumori erano benigni e non sarebbe stata necessaria una mastectomia radicale. Come se non bastasse, Sharon Stone ha raccontato di aver scoperto dopo l'operazione che il suo corpo era stato modificato oltre quanto concordato. Un'esperienza che ha definito dolorosa e difficile da accettare, perché vissuta senza un consenso pienamente rispettato.