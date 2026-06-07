Sharon Stone e le scene bollenti di "Basic Instinct"
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L'attrice ripercorre uno dei momenti più difficili della sua vita: il sospetto di un tumore al seno, l'intervento e la crisi col marito Phil Bronstein
Sharon Stone © IPA
Ci sono ferite che il tempo non cancella e che, anche a distanza di anni, continuano a lasciare un segno profondo. Sharon Stone ne ha parlato senza filtri al podcast "Person Who Believed", tornando con la memoria a uno dei periodi più complessi della sua vita.
L'attrice ha raccontato la vicenda che all'inizio degli anni Duemila la portò a confrontarsi con una diagnosi di tumore che sembrava lasciare poco spazio alla speranza e che, alla fine, si rivelò errata. Un momento che cambiò per sempre non solo il suo rapporto con il proprio corpo, ma anche quello con il marito di allora.
Nel racconto di Sharon Stone emerge tutta la paura vissuta in quei giorni. I medici le comunicarono la presenza di tumori al seno particolarmente estesi, al punto da suggerire una doppia mastectomia. Eppure, dentro di sé, l'attrice era convinta che non si trattasse di cancro. "Il medico è venuto a casa mia e mi ha detto: 'Pensiamo che dovrebbe sottoporsi a una mastectomia bilaterale. La situazione è davvero grave e di solito, quando il tumore è così esteso, sappiamo già prima di intervenire che si tratta di un cancro'. Io però gli dissi che non avevo il cancro, ma lui mi rispose che non spettava a me deciderlo", ha raccontato la star di Hollywood.
Nonostante i dubbi e la sensazione che qualcosa non tornasse, decise di sottoporsi all'intervento per non correre rischi. Solo successivamente arrivò la conferma che aveva sempre sperato: i tumori erano benigni e non sarebbe stata necessaria una mastectomia radicale. Come se non bastasse, Sharon Stone ha raccontato di aver scoperto dopo l'operazione che il suo corpo era stato modificato oltre quanto concordato. Un'esperienza che ha definito dolorosa e difficile da accettare, perché vissuta senza un consenso pienamente rispettato.
A rendere ancora più pesante quel periodo fu la reazione del marito Phil Bronstein, sposato nel 1998 e da cui si sarebbe separata pochi anni dopo nel 2004. Secondo quanto raccontato dall'attrice, lui non condivideva la decisione di sottoporsi all'intervento da parte dell'attrice e considerava eccessive le sue preoccupazioni. "Mio marito aveva chiuso con me in quel momento. Era finita e basta. Pensava che fossi ridicola. Pensava che fossi sciocca. Credeva che prendessi troppe decisioni da sola".
Sharon Stone ricorda ancora oggi quel confronto come uno spartiacque. Mentre lei cercava di affrontare una situazione che percepiva come potenzialmente drammatica, il rapporto di coppia iniziò a incrinarsi fino a spezzarsi definitivamente. Guardandosi indietro, l'attrice vede in quei giorni non solo l'inizio di una battaglia personale, ma anche il momento in cui comprese che il suo matrimonio era arrivato al capolinea. Una storia dolorosa che, a distanza di anni, continua a raccontare con comprensibile sofferenza.
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