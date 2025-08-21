Sharon Stone "boccia" il reboot di "Basic Instinct": "Che senso ha rifarlo?"

La produzione ha affidato la sceneggiatura del nuovo progetto allo sceneggiatore originale del film del 1992, Joe Eszterhas, oggi ottantenne. E forse proprio pensando all'età di Eszterhas e al fatto che dopo "Basic Instinct" non ha azzeccato molti lavori, a partire dallo stroncato "Showgirls" dello stesso Paul Verhoeven, qualche tempo fa la Stone era stata tagliente. "Non ci sarà nessun reboot di 'Basic Instinct' - aveva detto intervistata dal "Guardian" -. Mi dispiace deludervi, ma Joe Eszterhas non saprebbe scrivere neanche una lista della spesa in farmacia". Un'affermazione alla quale lo sceneggiatore aveva risposto per le rime: "Le voci sulla mia impotenza cinematografica sono esagerate e piene di pregiudizi sull'età - aveva detto -. Il mio partner creativo si chiama 'L'Uomo Piccolo e Contorto' e vive dentro di me. Ha 29 anni da sempre, e ha voglia di scrivere un film selvaggio e orgasmico. Questo mi rende felice".