Sharon Stone rivela: "Ho posato nuda su Playboy per avere la parte in 'Basic Instinct'"

Erano i primi anni 90 e Sharon Stone faticava a trovare ruoli a Hollywood. Quando le passò sottomano il copione di "Basic Instinct" pensò che la parte della sensuale Catherine Tramell le sarebbe calzata a pennello. Durante la sua apparizione al "The Drew Barrymore Show", l'attrice ha rivelato la strategia che usò all'epoca: "Ho deciso che mi sarei mostrata su Playboy specificamente perché volevo fare Basic Instinct". Quel ruolò la lanciò poi come sex symbol mondiale.

LEGGI ANCHE > Sharon Stone replica sul palco l'accavallamento che le cambiò la vita: "Nel segno di #MeToo"

Nel thriller erotico l'attrice ha interpretato la protagonista a fianco di Michael Douglas, nei panni del detective Nick Curran. "Non mi rendevo conto di quello che avrebbe significato. Pensavo solo che fosse la parte giusta per me e sapevo cosa dovevo fare per ottenerla, ma non avevo idea di quello che sarebbe successo", ha raccontato.

La star nel corso degli anni ha fatto impazzire il pubblico maschile di ogni età, ma durante l'intervista nel talkshow dela collega ha dichiaratodi aver deciso di non frequentare nessuno a causa della scarsa sincerità dei suoi pretendenti: "Sono stufa di sprecare il mio tempo con persone poco sincere. Preferisco dunque stare da sola o godermi la compagnia dei miei figli o dei miei amici. Non ho di certo bisogno di un altro bambino da accudire. Preferisco stare sola e prendermi cura di me stessa e di chi amo".

L'attrice ha spiegato anche il segreto del suo aspetto eternamente giovane: "Invecchiando, sono convinta che si debba negoziare con madre natura e con il tempo perché ci sono cose che dovremmo fare e altre che non dovremmo fare al nostro corpo".

Sharon Stone, una bellezza senza età Instagram 1 di 40 Instagram 2 di 40 Instagram 3 di 40 4 di 40 Instagram 40 di 40 Instagram 40 di 40 Instagram 40 di 40 Instagram 40 di 40 Instagram 40 di 40 Instagram 10 di 40 Instagram 11 di 40 Instagram 12 di 40 ipa 13 di 40 ipa 14 di 40 Instagram 15 di 40 Instagram 16 di 40 Instagram 17 di 40 Sharon Stone instagram 18 di 40 IPA 19 di 40 Sharon Stone dipinge Instagram 20 di 40 IPA 21 di 40 IPA 22 di 40 IPA 23 di 40 IPA 24 di 40 IPA 25 di 40 instagram 26 di 40 ansa 27 di 40 Instagram 28 di 40 Sharon Stone "bloccata" in un' App di incontri 29 di 40 instagram 30 di 40 Instagram 31 di 40 IPA 32 di 40 IPA 33 di 40 instagram 34 di 40 ansa 35 di 40 ansa 36 di 40 -olycom 37 di 40 ansa 38 di 40 ansa 39 di 40 ansa 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: