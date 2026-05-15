Un altro lutto colpisce la famiglia di Sharon Stone. Con poche parole cariche di dolore, la diva di Hollywood ha annunciato sui social la morte del fratello maggiore Michael Stone, scomparso all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. "Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace" ha scritto l'attrice di Basic Instinct, condividendo con i fan il momento più difficile. Per Sharon Stone si tratta dell'ennesima tragedia familiare negli ultimi anni. Dopo la morte del fratello Patrick nel 2023 e quella della madre Dorothy nel marzo 2025, l'attrice si trova ancora una volta a fare i conti con un dolore profondo che segna la sua vita privata lontano dai riflettori.
Chi era il fratello di Sharon Stone
Anche Michael Stone aveva scelto il mondo dello spettacolo, costruendosi una carriera tra cinema e televisione. Nel 1995 aveva recitato accanto alla sorella nel western Pronti a morire, diretto da Sam Raimi. Il debutto sul grande schermo era arrivato nel 1990 con Aspettando la notte, seguito da apparizioni in produzioni popolari come CSI: Miami e Beautiful.
Nel corso della sua carriera Michael aveva preso parte anche a film come L'eliminatore - Eraser, Malevolence e Faccia da bastardo, fino all'ultima apparizione nel film Destinos Opostos del 2022. Pur non avendo mai raggiunto la fama mondiale della sorella, era una figura molto amata nell'ambiente artistico e spesso presente accanto a Sharon negli eventi mondani più importanti di Hollywood. I due fratelli erano apparsi insieme in numerose première e occasioni pubbliche, dagli Oscar party di Vanity Fair agli eventi benefici organizzati da Gucci per l'Unicef a Beverly Hills. Un legame forte, costruito negli anni tra affetto familiare e passioni condivise.
Michael Stone era poco attivo sui social, ma nel suo ultimo post pubblicato nel 2019 aveva lasciato intravedere entusiasmo per nuovi progetti professionali: "Sono davvero fortunato a lavorare con persone incredibilmente brave. Restate sintonizzati… stiamo lavorando a qualcosa di speciale" aveva scritto.