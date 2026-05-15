Nel corso della sua carriera Michael aveva preso parte anche a film come L'eliminatore - Eraser, Malevolence e Faccia da bastardo, fino all'ultima apparizione nel film Destinos Opostos del 2022. Pur non avendo mai raggiunto la fama mondiale della sorella, era una figura molto amata nell'ambiente artistico e spesso presente accanto a Sharon negli eventi mondani più importanti di Hollywood. I due fratelli erano apparsi insieme in numerose première e occasioni pubbliche, dagli Oscar party di Vanity Fair agli eventi benefici organizzati da Gucci per l'Unicef a Beverly Hills. Un legame forte, costruito negli anni tra affetto familiare e passioni condivise.