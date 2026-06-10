Dua Lipa e Callum Turner in luna di miele a Tropea

Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio con Callum Turner
© Instagram | Dua Lipa
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La coppia ha cenato in un locale del centro storico assaggiando specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con 'nduja e cipolla, e soggiornato in un hotel esclusivo della città
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"Resta folle con me, per sempre" si erano promessi, fra Londra e Sicilia. E, con queste parole, hanno iniziato il loro viaggio di nozze. Dua Lipa e Callum Turner, partiti da Palermo a bordo dello yacht Nympheas, dopo una prima tappa a Taormina, sono passati per la Calabria, per una breve sosta a Tropea. Una tappa a sorpresa per la popstar internazionale e l'attore britannico, che hanno scelto di trascorrere una notte di relax fra il fascino della Costa degli Dei, in una delle località più esclusive e celebrate a livello internazionale.
I neosposi, avvistati ieri sera e immortalati degli scatti dei fan, hanno scelto di cenare Al Convivio, un romantico ristorante del centro storico cittadino, con i tavoli snodati lungo un vicoletto. Lo racconta il titolare del locale: "Si sono mostrati molto riservati e cordiali e hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con 'nduja e cipolla". Sempre secondo le sue dichiarazioni, i due sarebbero arrivati accompagnati dal personale di sicurezza. Il gestore non manca di sottolineare la gentilezza della coppia: "Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l'accoglienza".
Ripartiti stamattina, Dua Lipa e Callum Turner hanno poi soggiornato per la notte a Villa Paola, boutique hotel esclusivo, ospitato all'interno di un antico convento, sul porto poco fuori Tropea. Una presenza, quella della cantante, che ha destato subito quell'immediata curiosità che solo le star internazionali sanno accendere, anche in una sosta come questa, all'insegna della riservatezza. I social mostrano già le foto della coppia, durante la cena.
Una visita che conferma la presenza della località calabrese, soprannominata La Perla del Tirreno, fra le destinazioni turistiche più attrattive per celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo e della cultura. Per Tropea, infatti, è l'ennesima vetrina internazionale, dopo il recente video di Russel Crowe, che chiedeva al neosindaco della città l'organizzazione di un concerto gratuito per la sua band.
Resta da scoprire come gli sposi decideranno di continuare la loro romantica luna di miele fra le coste italiane. Forse la scelta ricadrà di nuovo sulla Costiera Amalfitana, come lo scorso anno?
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