Dua Lipa e Callum Turner in luna di miele a Tropea

I neosposi, avvistati ieri sera e immortalati degli scatti dei fan, hanno scelto di cenare Al Convivio, un romantico ristorante del centro storico cittadino, con i tavoli snodati lungo un vicoletto. Lo racconta il titolare del locale: "Si sono mostrati molto riservati e cordiali e hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con 'nduja e cipolla". Sempre secondo le sue dichiarazioni, i due sarebbero arrivati accompagnati dal personale di sicurezza. Il gestore non manca di sottolineare la gentilezza della coppia: "Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l'accoglienza".