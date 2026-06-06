Cerimonia a Villa Valguarnera per Dua Lipa e Callum Turner sulle note di Elton John

Tra gli ospiti anche Elton John che ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre Your Song per gli sposi. La serata, nel giardino della villa pieno di poff rossi, è articolata in tre momenti distinti: la cerimonia, una cena riservata all'interno delle sale della villa e, a seguire, un dj set all'aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale. Per l'occasione è stato allestito un imponente impianto di amplificazione, con diffusori orientati verso l'interno della tenuta e del parco di Villa Valguarnera per limitare al massimo la propagazione delle onde sonore verso il centro abitato di Bagheria.