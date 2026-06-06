Cerimonia a Villa Valguarnera per Dua Lipa e Callum Turner sulle note di Elton John

Oltre 200 invitati sono arrivati a partire dalle 15:30 a bordo di circa 60 minivan nella sontuosa settecentesca Villa Valguarnera a Bagheria la cerimonia organizzata da Dua Lipa e Callum Turner per i festeggiamenti delle nozze. Gli sposini si sarebbero nuovamente scambiati la promessa di amore eterno davanti a parenti e amici giunti da diversi Paesi per prendere parte all'evento: si parla anche della presenza di Madonna.
Elton John e gli atri vip
Tra gli ospiti anche Elton John che ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre Your Song per gli sposi. La serata, nel giardino della villa pieno di poff rossi, è articolata in tre momenti distinti: la cerimonia, una cena riservata all'interno delle sale della villa e, a seguire, un dj set all'aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale. Per l'occasione è stato allestito un imponente impianto di amplificazione, con diffusori orientati verso l'interno della tenuta e del parco di Villa Valguarnera per limitare al massimo la propagazione delle onde sonore verso il centro abitato di Bagheria.
Le misure di sicurezza
Massime le misure di sicurezza attorno alla residenza. Davanti ai cancelli sono presenti forze dell'ordine e addetti alla sicurezza privata incaricati dall'organizzazione. Alcune persone anziane che si erano fermate nelle vicinanze della villa per assistere all'arrivo degli invitati sono state invitate ad allontanarsi dall'area interessata dal dispositivo di sicurezza.