Nozze Dua Lipa in Sicilia, Schifani dopo i titoli della stampa inglese: "Servono le scuse"

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani interviene dopo che i media inglesi, parlando del matrimonio tra due Lipa e Callum Turner i cui festeggiamenti sono in corso in queste ore a Bagheria dove è previsto il ricevimento della coppia, avevano parlato di "nozze nei luoghi della mafia". "Titolare che la Sicilia è un luogo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile che respingiamo al mittente. E non passa il cambio del titolo, pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo, che non solo combatte la mafia e la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Inquirenti, poliziotti, gente che la combatte quotidianamente. Non è possibile, pretendiamo queste scuse".