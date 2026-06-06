Media Gb: "Le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia" | Il governatore della Sicilia Schifani: "Enorme danno d'immagine"
Il "Telegraph" e il "Sun" sottolineano che la festa della popstar avviene in "ex covi" della malavita siciliana. Il presidente della Regione: "La nostra terra associata a uno stereotipo che non la rappresenta"
© Da video
"L'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un'ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti". A scrivere questa frase, in riferimento al paese di Bagheria, è il celebre quotidiano britannico Telegraph, dove è previsto il ricevimento della coppia a Villa Valguarnera. Anzi, inizialmente nell'articolo originario il giornale aveva scritto il "covo della mafia", per poi correggerlo con "ex" solo successivamente. Frase che ha subito innescato una lunga scia di polemiche, che ha portato all'intervento anche il presidente della regione Sicilia Renato Schifani.
"Danno di immagine enorme per la Sicilia e i siciliani"
Duro il commento del presidente della regione Schifani, che in primis sottolinea la correzione fatta: "Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l'inaccettabile riferimento al "covo della mafia" con l'espressione "ex covo della mafia". Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate". Una modifica che però non basta visto che, prosegue Schifani, "il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico".
Anche il Sun non ci va leggero
Ma il Telegraph non è stato l'unico giornale britannico ad aver associato la mafia alla Sicilia in occasione del matrimonio di Dua Lipa. A fargli eco c'è infatti anche il tabloid Sun che ha intitolato così: "Sole, mare e sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star".