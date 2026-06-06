Media Gb: "Le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia" | Il governatore della Sicilia Schifani: "Enorme danno d'immagine"

Duro il commento del presidente della regione Schifani, che in primis sottolinea la correzione fatta: "Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l'inaccettabile riferimento al "covo della mafia" con l'espressione "ex covo della mafia". Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate". Una modifica che però non basta visto che, prosegue Schifani, "il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico".