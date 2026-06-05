PARTY DI NOZZE

Dua Lipa e Callum Turner fermano Palermo e Bagheria

La cantante e il neo-marito hanno organizzato il party di nozze in Sicilia. Molti gli ospiti attesi. E anche qualche disagio

di Massimiliano Di Dio
05 Giu 2026 - 21:34
01:39 
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