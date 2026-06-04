Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio con Callum Turner
© Instagram | Dua Lipa
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I neo sposini sono atterrati in Sicilia per le nozze da favola, all'insegna della massima sicurezza. La preoccupazione principale è evitare immagini non autorizzate. Vietato scattare immagini anche dei preparativi
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Ci siamo: Dua Lipa e Callum Turner, rispettivamente popstar planetaria e attore-modello papabile futuro James Bond, sono arrivati a Palermo per le annunciatissime nozze che hanno già avuto un primo atto a Londra, dove la coppia si è sposata in gran segreto il 31 maggio con rito civile, all'Old Marylebone Town Hall. E ora la cerimonia bis e i festeggiamenti in Sicilia per quello che viene definito il matrimonio mediaticamente più rilevante sull'sola dai tempi delle nozze tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 "Il Padrino".
Dua Lipa, 30 anni, e il marito Callum Turner, di 36, sarebbero atterrati all'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino a Palermo mercoledì 3 giugno alle 22.36. I due avrebbero viaggiato da Londra Luton a bordo di un jet privato Cessna Citation XLS+ il cui affitto ammonterebbe a 3.600 euro l'ora. Alloggiano a Villa Igiea.
Cosa sappiamo Il primo appuntamento mondano per i neo sposi è previsto nel capoluogo siciliano, alla Galleria d'arte moderna, che venerdì sarà chiusa al pubblico dalle 14 per consentire una visita privata della coppia insieme a oltre 200 invitati. Per l'occasione le vicine piazza Sant'Anna e piazza Croce dei Vespri saranno transennate e l'accesso sarà vietato ai non autorizzati, come previsto da un'ordinanza comunale. La sicurezza è affidata a un servizio privato coordinato dalla Fasten Seat Belt, società incaricata dell'organizzazione dei vari eventi. Gli ospiti e la coppia soggiorneranno in alcune delle strutture alberghiere più prestigiose della città, tra cui Villa Igiea, il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa. I festeggiamenti inizieranno venerdì alle 18 a Palazzo Gangi, set del ballo del "Gattopardo" di Luchino Visconti.
Sabato i festeggiamenti si sposteranno a Bagheria, nella Villa Valguarnera, dove sono già iniziati i preparativi. La zona antistante la dimora storica, di proprietà della riservatissima principessa Vittoria Alliata, è stata transennata e l'accesso consentito soltanto ai residenti previa identificazione ed è stato disposto un rafforzamento delle limitazioni al traffico per il giorno tanto atteso. Oltre agli accordi di riservatezza con penali da migliaia di euro fatti firmare a tutte le maestranze coinvolte nelle celebrazioni, ai curiosi che hanno affollato la zona antistante Villa Valguarnera è stato vietato di scattare fotografie e registrare video anche durante la semplice fase dei preparativi. Per la realizzazione del buffet, oltre a uno chef romano stellato, sono stati coinvolti anche chef e pasticceri di Palermo e Bagheria. Anche sul menù, però, vige il massimo riserbo: tra le poche notizie trapelate la presenza di dolci tipici della tradizione siciliana, tra cui cassata e cannoli.
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