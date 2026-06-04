Sabato i festeggiamenti si sposteranno a Bagheria, nella Villa Valguarnera, dove sono già iniziati i preparativi. La zona antistante la dimora storica, di proprietà della riservatissima principessa Vittoria Alliata, è stata transennata e l'accesso consentito soltanto ai residenti previa identificazione ed è stato disposto un rafforzamento delle limitazioni al traffico per il giorno tanto atteso. Oltre agli accordi di riservatezza con penali da migliaia di euro fatti firmare a tutte le maestranze coinvolte nelle celebrazioni, ai curiosi che hanno affollato la zona antistante Villa Valguarnera è stato vietato di scattare fotografie e registrare video anche durante la semplice fase dei preparativi. Per la realizzazione del buffet, oltre a uno chef romano stellato, sono stati coinvolti anche chef e pasticceri di Palermo e Bagheria. Anche sul menù, però, vige il massimo riserbo: tra le poche notizie trapelate la presenza di dolci tipici della tradizione siciliana, tra cui cassata e cannoli.