David e Victoria, soprannominati "Becks" e "Posh" dai tabloid britannici sin dagli anni Novanta, lui per il cognome, lei per il soprannome da Spice Girl, hanno scelto Ibiza, da sempre meta prediletta del jet set internazionale, per la loro prima fuga estiva. E la location non poteva essere più esclusiva: il Casa Jondal, considerato da molti il miglior ristorante dell'isola, sorge direttamente sulla cala omonima nel sud di Ibiza, con una terrazza ombreggiata tra gli ulivi. Tra i suoi habitué figurano Leonardo DiCaprio, Kate Moss e Dua Lipa. Il tratto distintivo? I clienti VIP arrivano e ripartono direttamente in barca. Esattamente come hanno fatto i Beckham. Le immagini hanno già fatto il giro del web e dei magazine internazionali, con i fan che hanno apprezzato soprattutto la spontaneità degli scatti: uno sguardo sulla vita privata di una delle famiglie più celebri al mondo.