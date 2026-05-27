I Beckham a Ibiza: David e Victoria in barca con Harper e Romeo ma senza Brooklyn
La coppia più famosa dello showbiz mondiale sbarca sull'isola spagnola per una fuga estiva in famiglia tra yacht, ristoranti esclusivi e cambi di look
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David e Victoria Beckham hanno scelto Ibiza per la loro prima fuga estiva, ma la famiglia non era al completo. Cruz, 21 anni, era impegnato nel tour promozionale con la sua band.
Brooklyn, 26 anni, era invece assente per motivi ben diversi: a gennaio aveva pubblicato una dichiarazione pubblica in cui annunciava di non voler riconciliarsi con i genitori, aprendo una frattura familiare che non si è ancora chiusa. Con David e Victoria c'erano la figlia Harper, 14 anni, il figlio Romeo, 23 anni, e la fidanzata di quest'ultimo, Kim Turnbull, 24 anni.
Arrivano i look estivi
Lontani dai tappeti rossi e dagli abiti da sera, i Beckham hanno optato per un'estetica più rilassata, pur restando eleganti. Victoria ha indossato un abito estivo in chiffon marrone a stampa floreale, abbinato a sandali in pelle e una maxi borsa con tracolla in corda. David ha puntato sul monocromatico grigio; t-shirt e shorts coordinati; completando il look con un cappello di paglia a tesa larga. Romeo, biondo platino, ha scelto una camicia di lino bianca, mentre la piccola Harper era radiosa in un abito rosa pallido con bordi dorati.
La famiglia al completo (o quasi)
C'è però un'assenza in questo quadretto familiare che pesa più delle altre. Brooklyn, 26 anni, non era a bordo: a gennaio 2026, infatti, aveva pubblicato un lungo comunicato sui social in cui accusava i genitori di aver manipolato la narrativa familiare sulla stampa e dichiarava di non voler riconciliarsi con loro, difendendo la moglie Nicola Peltz da quello che definiva un tentativo di sabotaggio del loro matrimonio. Né David né Victoria hanno mai risposto pubblicamente. Una frattura profonda e silenziosa. Eppure, nonostante tutto, la famiglia ha vissuto una giornata serena. Le foto ritraggono David e Victoria mano nella mano, sorridenti, mentre si godono il sole sul ponte dello yacht: un attimo romantico che racconta oltre venticinque anni di un amore che resiste alle luci della ribalta e, a quanto pare, anche alle tempeste di famiglia.
Un'estate da "Posh e Becks"
David e Victoria, soprannominati "Becks" e "Posh" dai tabloid britannici sin dagli anni Novanta, lui per il cognome, lei per il soprannome da Spice Girl, hanno scelto Ibiza, da sempre meta prediletta del jet set internazionale, per la loro prima fuga estiva. E la location non poteva essere più esclusiva: il Casa Jondal, considerato da molti il miglior ristorante dell'isola, sorge direttamente sulla cala omonima nel sud di Ibiza, con una terrazza ombreggiata tra gli ulivi. Tra i suoi habitué figurano Leonardo DiCaprio, Kate Moss e Dua Lipa. Il tratto distintivo? I clienti VIP arrivano e ripartono direttamente in barca. Esattamente come hanno fatto i Beckham. Le immagini hanno già fatto il giro del web e dei magazine internazionali, con i fan che hanno apprezzato soprattutto la spontaneità degli scatti: uno sguardo sulla vita privata di una delle famiglie più celebri al mondo.