David Beckham compie 51 anni: festa social tra amore e famiglia, ma resta la frattura con Brooklyn
Un compleanno celebrato con messaggi pieni d'affetto sui sociale una pioggia di auguri, mentre la frattura con il primogenito
Una foto da bambino, un'altra con una torta illuminata da 51 candeline e un messaggio che racconta molto più di una semplice festa. David Beckham ha scelto Instagram per celebrare il suo compleanno, condividendo con i fan un carosello di immagini e parole cariche di gratitudine: "Mi sento molto fortunato e benedetto per aver avuto una giornata molto speciale oggi, viziato da mia moglie, dai miei figli, dalla mia famiglia e dagli amici dal momento in cui ho aperto gli occhi fino a ora e voglio solo dire grazie e vi amo tutti così tanto". Sullo sfondo resta la distanza con il primogenito Brooklyn.
Gli auguri di Victoria: "Sei il nostro tutto"
Accanto a lui, immancabile, Victoria Beckham. Anche lei ha celebrato il marito con un post social, pubblicando una serie di scatti e un messaggio d'amore che conferma la solidità del loro legame: "Sei il nostro mondo, il nostro tutto. Ti amiamo così tanto! Buon compleanno al miglior marito, papà, figlio, fratello e amico. Alla persona più gentile e generosa. Ti coccoleremo tutto il giorno! Nessuno lo merita più di te". Parole che raccontano una famiglia unita almeno in apparenza e che restituiscono l'immagine di un compleanno intimo ma condiviso con milioni di follower.
Un anno dopo, la ferita con Brooklyn
Dietro le immagini perfette, resta una crepa che da un anno accompagna la saga Beckham. Proprio il 50esimo compleanno dell'ex calciatore aveva segnato l'inizio della frattura con il primogenito Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, assenti alla festa e da allora sempre più distanti dal resto della famiglia. Negli ultimi mesi, Brooklyn è rimasto lontano dagli eventi più importanti, dalle sfilate del brand della madre fino alle celebrazioni familiari. Un'assenza che continua a pesare, soprattutto nei momenti simbolici come questo compleanno.