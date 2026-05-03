David Beckham compie 51 anni: festa social tra amore e famiglia

Una foto da bambino, un'altra con una torta illuminata da 51 candeline e un messaggio che racconta molto più di una semplice festa. David Beckham ha scelto Instagram per celebrare il suo compleanno, condividendo con i fan un carosello di immagini e parole cariche di gratitudine: "Mi sento molto fortunato e benedetto per aver avuto una giornata molto speciale oggi, viziato da mia moglie, dai miei figli, dalla mia famiglia e dagli amici dal momento in cui ho aperto gli occhi fino a ora e voglio solo dire grazie e vi amo tutti così tanto". Sullo sfondo resta la distanza con il primogenito Brooklyn.