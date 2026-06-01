Dua Lipa e Callum Turner sposi in segreto: ora Palermo si prepara al matrimonio dell'anno

Mesi di indiscrezioni, poi il colpo di scena: Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in gran segreto a Londra con una cerimonia riservata a pochissimi invitati. Dal 5 giugno la coppia celebrerà le nozze con una grande festa in Palermo. Attorno all'evento resta il massimo riserbo, ma tra i possibili ospiti circolano nomi del calibro di Elton John, Madonna, Pedro Almodóvar, Adele e Harry Styles.