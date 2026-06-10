Trovato morto William Hasley, lo sceneggiatore dei Puffi

Ron Moss, 70 anni in splendida forma
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Il corpo è stato scoperto a Runyon Canyon, tra le colline di Hollywood. Ancora sconosciute le cause del decesso. Hasley è stato sposato con Robin Riker, l'attrice che interpretava Beth Logan in Beautiful
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La scoperta del corpo, poi, in 24 ore, l'identificazione: l'escursionista morto lo scorso sabato a Runyon Canyon, tra le colline di Los Angeles, è William Hasley, scrittore e sceneggiatore di diverse serie televisive americane, tra cui anche I Puffi. Secondo quanto riportato dal New York Post, il 78enne è stato trovato privo di sensi intorno alle 19 della giornata di sabato Runyon Canyon, un celebre percorso naturalistico della zona di Hollywood. Senza successo gli sforzi dei vigili del fuoco che hanno tentato di prestargli assistenza medica, arrivati grazie al supporto di un elicottero. Le autorità hanno poi dichiarato il decesso sul posto. Ancora sconosciute, per il momento, le cause.
Nato nel 1948 a Pittsburgh, in Pennsylvania, William Hasley era noto principalmente come autore di popolari serie tv animate. Tra i crediti televisivi, oltre a numerosi episodi de I Puffi, figurano Swift Justice, Ghost Stories, La signora in giallo, Kung Fu, Young Riders e Highway to Heaven. Il 78enne hollywoodiano aveva firmato anche molti progetti editoriali, come Chasing the Wind, autobiografia dell'aviatore Steve Fosset, nonché Finding the Champion Within, libro scritto per l'ex atleta Caitlyn Jenner, con la quale era nato anche un profondo rapporto di amicizia.
La sua carriera non si fermava al settore dell'animazione: laureato alla Marshall University, era docente di sceneggiatura all'Università della California di Los Angeles, in cui aiutava gli studenti a "sviluppare il proprio stile distintivo", trasformandolo in un lavoro "coinciso e creativo per il mercato in continua evoluzione di oggi". La sua biografia lo dipingeva come un ambientalista appassionato di equitazione e volontariato: "Quando Will non è impegnato a rispettare una scadenza, probabilmente lo si trova a contestare il municipio per una questione ambientale, a scrivere un articolo, a insegnare un corso di scrittura alla UCLA, a fare volontariato in una mensa per i poveri o a parlare a un'organizzazione giovanile". L'ex moglie, l'attrice Robin Riker, presenza costante in televisione dagli anni '80, era nota per la sua partecipazione alla sitcom Brothers e per il suo ruolo di Beth Logan nella longeva soap opera Beautiful.
Malinconiche le parole di un vicino di casa, residente proprio vicino a Runyon Canyon: "L'ho visto sabato mentre portava a casa la spesa", racconta al New York Post. "È molto triste che sia dovuto morire completamente da solo in questo modo". In attesa di un riscontro dall'Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles, i media americani hanno poi contattato i rappresentati di Caitlyn Jenner e della UCLA per un commento.
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