Trovato morto William Hasley, lo sceneggiatore dei Puffi

La sua carriera non si fermava al settore dell'animazione: laureato alla Marshall University, era docente di sceneggiatura all'Università della California di Los Angeles, in cui aiutava gli studenti a "sviluppare il proprio stile distintivo", trasformandolo in un lavoro "coinciso e creativo per il mercato in continua evoluzione di oggi". La sua biografia lo dipingeva come un ambientalista appassionato di equitazione e volontariato: "Quando Will non è impegnato a rispettare una scadenza, probabilmente lo si trova a contestare il municipio per una questione ambientale, a scrivere un articolo, a insegnare un corso di scrittura alla UCLA, a fare volontariato in una mensa per i poveri o a parlare a un'organizzazione giovanile". L'ex moglie, l'attrice Robin Riker, presenza costante in televisione dagli anni '80, era nota per la sua partecipazione alla sitcom Brothers e per il suo ruolo di Beth Logan nella longeva soap opera Beautiful.