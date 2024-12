A "Verissimo" il mitico Eric Forrester di “Beautiful”, Pola Iezzi e Il Volo

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, su Canale 5, nuovo doppio appuntamento con "Verissimo". In studio Silvia Toffanin accoglierà, tra gli altri ospiti, l'attore John McCook, il mitico Eric Forrester di “Beautiful” e poi Pola Iezzi, Il Volo e tanti altri. Per il periodo natalizio, sabato 28, domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con “Verissimo - Le storie”: le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Sabato 11 e domenica 12 gennaio invece primi appuntamenti, ricchi di ospiti e sorprese, dell’edizione 2025 di “Verissimo”