Gli amatissimi Puffi della televisione tornano con due serie a fumetti

Sono in giro da quasi settant'anni, eppure non sembrano invecchiare mai. Al contrario, continuano a essere amatissimi in ogni angolo del mondo. Dalle case-fungo al piccolo schermo, dai fumetti ai videogiochi, i Puffi - le creature alte "due mele o poco più" - hanno attraversato decenni di cultura pop (e non) diventando un fenomeno globale, amato da bambini e adulti. Oggi, Star Comics celebra le loro origini e ne rinnova il mito con la pubblicazione della serie a fumetti originale ideata da Peyo, insieme alla serie "Il villaggio delle ragazze", uscita in patria nel 2017 e realizzata da un team di sei artisti, tra cui il figlio dello stesso autore belga. Entrambi i volumi, tradotti da Fabrizio Mazzotta, esperto in materia e storica voce di Puffo Tontolone nell'iconica serie animata.
La nuova edizione della serie classica è un’occasione unica per (ri)scoprire le origini del loro mito. Il volume d’esordio include quattro storie, in ordine cronologico: "I Puffi neri", "Il ladro di Puffi", "Il Puffo volante" e "Il Puffissimo". In parallelo, arriva in Italia anche "Il villaggio delle ragazze", spin-off realizzato da un team di sei autori, tra cui Thierry Culliford, figlio dello stesso Peyo, in veste di sceneggiatore. La traduzione dal francese di entrambe le serie è curata da Fabrizio Mazzotta, tra i maggiori esperti di Puffi in Italia, nonché storica voce di Puffo Tontolone nella serie animata.
