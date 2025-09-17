Gli amatissimi Puffi della televisione tornano con due serie a fumetti

Sono in giro da quasi settant'anni, eppure non sembrano invecchiare mai. Al contrario, continuano a essere amatissimi in ogni angolo del mondo. Dalle case-fungo al piccolo schermo, dai fumetti ai videogiochi, i Puffi - le creature alte "due mele o poco più" - hanno attraversato decenni di cultura pop (e non) diventando un fenomeno globale, amato da bambini e adulti. Oggi, Star Comics celebra le loro origini e ne rinnova il mito con la pubblicazione della serie a fumetti originale ideata da Peyo, insieme alla serie "Il villaggio delle ragazze", uscita in patria nel 2017 e realizzata da un team di sei artisti, tra cui il figlio dello stesso autore belga. Entrambi i volumi, tradotti da Fabrizio Mazzotta, esperto in materia e storica voce di Puffo Tontolone nell'iconica serie animata.