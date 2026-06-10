Gianmarco Pozzoli © Instagram
In un video pubblicato sui suoi social, l'attore e comico Gianmarco Pozzoli, 54 anni, ha parlato della depressione che ha affrontato in questo ultimo anno. Con grande trasparenza, ha parlato della fine del matrimonio con Alice Mangione e del progetto Pozzolis Family, con il quale aveva raggiunto una grande popolarità sul web (e anche al di fuori della rete).
L'ammissione: "Avevo toccato il fondo"
Pur usando la sua tipica ironia, Pozzoli ha fatto il possibile per lanciare un messaggio importante: quando si tocca il fondo bisogna subito cercare l'aiuto dei professionisti, perché in caso contrario le conseguenze possono essere gravi. "Ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno… È vero, l'ho provato: bisogna toccare il fondo per riemergere, ma toccarlo veramente, e poi scavare, fino a quasi arrivare alla Cina. E nel mentre... tanta fatica", ha esordito il comico. Ha poi ammesso di aver perso tutto in meno di un anno: il lavoro, un matrimonio che durava dal 2019 e l'intero progetto Pozzolis Family.
L'esperienza con la depressione
"Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero una foglia morta che rotolava per le strade. Solo il palco mi ridava per qualche ora un'apparente vitalità. Ma fuori da lì, ero vuoto, smarrito, finito. Ero ormai indifferente alla gioia. Io, la leggerezza, non sapevo più che cosa fosse. Sentivo di non appartenere più a nessun luogo, a nessuna persona", ha raccontato Pozzoli nel video.
Ha aggiunto che per colpa della depressione, durata tre lunghi mesi, ha perso 14 kg, non è più riuscito a produrre contenuti per il web e anche agli occhi dei figli era "la brutta copia indebolita del loro padre". Il comico ha dichiarato che il suo errore più grande è stato non mettersi subito in contatto con uno specialista per iniziare una terapia. "Non fate come me, agite subito", ha detto ai follower.
L'invito di Gianmarco Pozzoli
Pozzoli ha poi raccontato di essersi fatto ricoverare. "Lì ho visto da vicino altre persone, che in maniera anche più seria e da molto più tempo, non riuscivano più a sorridere, e a godere della luce del sole, non riconoscevano più il dono della vita. I nostri letti erano le nostre grotte nelle quali rifugiarsi. Alcuni di loro si sono ripresi, altri continuano la loro battaglia contro la depressione", ha aggiunto.
Grazie al supporto di uno specialista, Pozzoli è riuscito a rimettersi in piedi, recuperando l'ottimismo perduto e tornando a essere presente per i figli e aperto nei confronti delle altre persone. Nel finale del video, il comico ha esortato tutti a non fare il suo errore: "Non perdete tempo. Vi meritate di essere felici. Subito".