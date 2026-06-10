Pur usando la sua tipica ironia, Pozzoli ha fatto il possibile per lanciare un messaggio importante: quando si tocca il fondo bisogna subito cercare l'aiuto dei professionisti, perché in caso contrario le conseguenze possono essere gravi. "Ho deciso di fare questo video sperando di essere utile a qualcuno… È vero, l'ho provato: bisogna toccare il fondo per riemergere, ma toccarlo veramente, e poi scavare, fino a quasi arrivare alla Cina. E nel mentre... tanta fatica", ha esordito il comico. Ha poi ammesso di aver perso tutto in meno di un anno: il lavoro, un matrimonio che durava dal 2019 e l'intero progetto Pozzolis Family.