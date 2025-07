I Pozzolis si separano: “Saremo family non tradizionale”

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, alias La Pozzolis Family, hanno deciso di separarsi. Lo hanno raccontato proprio loro, con quella sincerità ironica che li ha sempre contraddistinti. Dopo due anni di terapia di coppia e tante riflessioni, hanno deciso di dirsi addio come compagni, ma di restare uniti come genitori, come colleghi e… come famiglia, anche se in versione un po’ alternativa. “Quell’amore là, di coppia, è finito”, ha raccontato Alice in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale”.