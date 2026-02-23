Noemi e la derealizzazione: cos'è e come affrontarla

La derealizzazione può presentarsi con una persistente o ricorrente sensazione di distacco dal mondo circostante: luoghi e persone appaiono strani, artificiali, lontani. Spesso è associata alla depersonalizzazione, che riguarda invece il sentirsi distaccati da se stessi. Episodi isolati possono capitare a molte persone, soprattutto in periodi di forte stress. Il disturbo vero e proprio viene diagnosticato quando queste esperienze sono frequenti, durature e compromettono la vita quotidiana. Tra le cause più comuni vengono indicati eventi traumatici, ansia intensa, depressione e situazioni di forte pressione emotiva; in alcuni casi anche l’uso di sostanze può favorire la comparsa dei sintomi.