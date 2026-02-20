La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose che controllano i movimenti volontari dei muscoli, portando a una progressiva perdita delle capacità motorie, compromettendo funzioni vitali come la deglutizione, la parola e la respirazione. La patologia è conosciuta anche come "morbo di Lou Gehrig", dal nome del celebre giocatore di baseball statunitense Lou Gehrig, che ne fu colpito. In Italia la malattia è diventata nota al grande pubblico anche per il caso del fisico Stephen Hawking, che ha convissuto con una forma a progressione molto lenta. Si tratta di una malattia complessa che richiede un approccio integrato tra medici, terapisti e familiari per garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile. Attualmente non esiste una cura efficace per tutti i casi, ma grazie alla ricerca le terapie mirate stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti.