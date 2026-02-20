È morto Eric Dane, il "dottor Sloan" di Grey's Anatomy

L'attore statunitense Eric Dane, noto al grande pubblico per il ruolo del chirurgo Mark Sloan nella serie televisiva "Grey's Anatomy", è morto a 53 anni dopo una malattia. La notizia è stata diffusa dai media americani e confermata dalla famiglia, che ha riferito del decesso avvenuto nel pomeriggio al termine di una lunga battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. "È con il cuore pesante che annunciamo che Eric Dane è morto giovedì pomeriggio, al termine di una coraggiosa lotta contro la SLA", ha dichiarato la famiglia in un comunicato citato dall'emittente Cbs e da altri media statunitensi. L'attore aveva reso pubblica la diagnosi l'anno scorso, spiegando di essere affetto dalla malattia neurologica degenerativa nota anche come malattia di Lou Gehrig.