Eric Dane e il dramma della Sla: "Il braccio destro non funziona più"

"Il lato sinistro funziona, ma il destro ha smesso di lavorare", ha detto l'attore a Diane Sawyer, l'intervistatrice:"Penso che tra un paio di mesi non avrò più la mano sinistra". I sintomi sarebbero cominciati circa un anno fa: "All'inizio non ci avevo fatto caso: Pensai che avevo mandato troppi sms o che la mano era stanca. Qualche settimana dopo le cose sono peggiorate". Ci sono voluti nove mesi di esami per avere la diagnosi definitiva della Sla: "Non dimenticherò mai quelle tre lettere", ha detto l'attore, noto per la parte di Mark Sloan, l'affascinante chirurgo plastico McSteamy di Grey's Anatomy, e che in Euphoria è Cal Jacobs, un personaggio complesso e tormentato, padre di Nate (Jacob Elordi).

Nel trailer dell'intervista, condiviso la scorsa settimana, Dane a un certo punto era scoppiato in lacrime. "Non è un sogno", aveva detto: "Non credo che questa sia la fine della mia storia. Non sento che questa sia la fine di me".