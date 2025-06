La notizia arriva infatti a un mese dall'annullamento del divorzio tra Eric e sua moglie Rebecca Gayheart, con cui condivide le figlie Billie, 15 anni, e Georgia, 13. Pochi giorni prima dello scioccante annuncio Rebecca aveva dichiarato a E-News, che lei e Eric erano "migliori amici", aggiungendo: "Siamo molto uniti. Siamo ottimi co-genitori", spiegando che insieme "hanno davvero capito la formula per rimanere una famiglia e penso che i nostri figli ne stiano beneficiando molto, così come noi". E poi parlando della fine del loro matrimonio: "Penso che sia importante non considerare una relazione che finisce come un fallimento. È solo una stagione. Non è stato un fallimento. È stato un enorme successo. Siamo stati sposati per, voglio dire, siamo ancora sposati, ma insieme per 15 anni e abbiamo avuto due splendide bambine, quindi penso che sia una relazione di successo, ed è così che la vediamo".

Rebecca aveva presentato istanza di scioglimento del loro matrimonio, durato 14 anni, nel 2018, ma i due sono rimasti amici mentre crescevano le figlie. Il 5 marzo l'istanza di annullamento del divorzio.