Sempre stando alle fonti americane la decisione di coinvolgere Dane nel progetto è stata condivisa tra attore, produzione e showrunner Michael Grassi. Quest’ultimo ha sottolineato come la scelta sia maturata in un clima di grande rispetto professionale. L’attore, che aveva interrotto temporaneamente il lavoro dopo l’annuncio della diagnosi, avrebbe accettato la proposta per il valore umano e narrativo dell’episodio e per la possibilità di dare visibilità a una condizione complessa attraverso la fiction.