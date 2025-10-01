Eric Dane non si arrende alla Sla: "Voglio vedere le mie figlie laurearsi e sposarsi"

Il video realizzato con il politico per parlare dei finanziamenti federali per la ricerca sulla malattia neurologica incurabile è stata la prima apparizione di Dane dopo aver dovuto rinunciare alla serata degli Emmy 2025 il mese scorso. L'attore avrebbe dovuto presentare durante la cerimonia, ma non ha partecipato alla serata. Rebecca Gayheart ha parlato al magazine "People" della malattia debilitante e di come la famiglia stia "affrontando la cosa giorno per giorno". "Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore - ha spiegato -. Voglio dire, è straziante. Le mie ragazze stanno soffrendo molto e stiamo solo cercando di superarlo. È un momento difficile".

