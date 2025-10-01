Eric Dane non si arrende alla Sla: "Voglio vedere le mie figlie laurearsi e sposarsi"

L'attore di "Grey's Anatomy" è comparso in video insieme a un politico statunitense per parlare dei finanziamenti federali per la ricerca sulla malattia
© Da video
Eric Dane non ha intenzione di alzare bandiera bianca o perdere le speranze. L'attore di "Grey's Anatomy" e "Euphoria", che ad aprile ha rivelato di essere malato di Sla, vuole combattere il più possibile la malattia per poter essere presente a ogni traguardo per le sue figlie. "Voglio suonare ogni campanello - ha detto il 52enne attore al deputato californiano Eric Swalwell in un video TikTok condiviso dal politico -. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini".
Eric Dane è sposato da più di vent'anni con l'attrice Rebecca Gayheart e insieme hanno due figlie: Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, di 13 anni. "Voglio essere presente per tutto questo. Quindi, lotterò fino all'ultimo respiro", ha aggiunto Dane.
Il video realizzato con il politico per parlare dei finanziamenti federali per la ricerca sulla malattia neurologica incurabile è stata la prima apparizione di Dane dopo aver dovuto rinunciare alla serata degli Emmy 2025 il mese scorso. L'attore avrebbe dovuto presentare durante la cerimonia, ma non ha partecipato alla serata. Rebecca Gayheart ha parlato al magazine "People" della malattia debilitante e di come la famiglia stia "affrontando la cosa giorno per giorno". "Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo solo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore - ha spiegato -. Voglio dire, è straziante. Le mie ragazze stanno soffrendo molto e stiamo solo cercando di superarlo. È un momento difficile".
