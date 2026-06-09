Claudio Baglioni ringrazia i fan: "Mi avete dato il fiato per continuare"

"Un'altra cosa che abbiamo trovato e che ci ha veramente meravigliato è stato in questi otto giorni, ma a me sembra un lunghissimo periodo già trascorso, abbiamo sentito forte, dopo il messaggio, un riscontro di interesse, di attenzione, di cura, di affetto e non è così scontato, perché poi qualcosa del genere si può prestare anche a essere dileggiato. E invece si è sentito questo vento, questo respiro che fa meglio a volte anche di tante medicine o comunque aiuta i farmaci a fare il loro lavoro meglio. E allora qui c'è veramente un grazie, perché è un po' come in un verso de La Vita è Adesso, che dice "e un altro che ti dia respiro e che si curvi verso te": ecco io l'ho visto un po' questo curvarsi, un po' come facciamo noi artisti sul palco. Per una volta tanto sono state alcune persone che ho immaginato e facevano questo inchino, quasi a capire, a soccorrere questa situazione e a darmi il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare, perché La Vita è Adesso", conclude il cantante, accennando con un sorriso al pianoforte la sua storica hit.