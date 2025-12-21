In Senato il concerto di Natale con Claudio Baglioni | Presenti Mattarella e altre cariche dello Stato

"Grazie per questo privilegio. Per essere qui e poter partecipare alle festività di Natale in questa Aula". Così Baglioni ha ringraziato gli esponenti delle istituzioni, dopo essersi esibito cantando i suoi successi accompagnato dall'Orchestra e dal Coro della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli: "Strada facendo", "Avrai" e "La vita è adesso". Nel corso dell'evento ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l'ideazione del "GrandTour La vita è adesso". "Potrebbe essere anche una 'Jingle bell', una composizione natalizia", ha detto il cantautore facendo suonare la campanella.



In Aula anche molti parlamentari dei diversi schieramenti: folta pattuglia di Fdi, il presidente del gruppo al Senato Lucio Malan, il vice dell'organizzazione del partito Luca Sbardella, il segretario generale di Ecr Antonio Giordano. Della maggioranza c'erano anche il questore del Senato e segretario Ucd Antonio De Poli, Mariastella Gelmini di Noi Moderati, la vicepresidente di FI Licia Ronzulli con Claudio Lotito, Andrea Paganella della Lega. Tra i rappresentanti dell'opposizione Marco Meloni e Walter Verini del Pd, Silvia Fregolent di Italia Viva, Marco Lombardo di Azione.