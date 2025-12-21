In Senato il concerto di Natale con Claudio Baglioni | Presenti Mattarella e altre cariche dello Stato

© Quirinale
Nel corso dell'evento ha ricevuto dal presidente Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico di Palazzo Madama
Si è tenuto al Senato il tradizionale concerto di Natale, aperto dall'inno nazionale, che ha visto in Aula l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli e Claudio Baglioni. Nei primi banchi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - accolto da un lungo applauso al suo ingresso - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana (assente invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni). In rappresentanza del governo erano presenti Alessandro Giuli, ministro della Cultura, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e Giuseppina Castiello sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento.
"Grazie per questo privilegio. Per essere qui e poter partecipare alle festività di Natale in questa Aula". Così Baglioni ha ringraziato gli esponenti delle istituzioni, dopo essersi esibito cantando i suoi successi accompagnato dall'Orchestra e dal Coro della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli: "Strada facendo", "Avrai" e "La vita è adesso". Nel corso dell'evento ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l'ideazione del "GrandTour La vita è adesso". "Potrebbe essere anche una 'Jingle bell', una composizione natalizia", ha detto il cantautore facendo suonare la campanella.
In Aula anche molti parlamentari dei diversi schieramenti: folta pattuglia di Fdi, il presidente del gruppo al Senato Lucio Malan, il vice dell'organizzazione del partito Luca Sbardella, il segretario generale di Ecr Antonio Giordano. Della maggioranza c'erano anche il questore del Senato e segretario Ucd Antonio De Poli, Mariastella Gelmini di Noi Moderati, la vicepresidente di FI Licia Ronzulli con Claudio Lotito, Andrea Paganella della Lega. Tra i rappresentanti dell'opposizione Marco Meloni e Walter Verini del Pd, Silvia Fregolent di Italia Viva, Marco Lombardo di Azione.
Tra i banchi abitualmente occupati dai senatori anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il presidente del Cnel, Renato Brunetta, quello dell'Aci Geronimo La Russa, dell'Agcom Giacomo Lasorella, l'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato. Presenti anche il consigliere Rai Alessandro Di Majo, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi e il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini.