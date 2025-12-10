Mattarella: "L'Italia sostiene il rispetto dei diritti e ripudia la guerra"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, rinnovando l'impegno dell'Italia verso un sistema internazionale costruito sulla tutela delle libertà fondamentali. "La Repubblica Italiana rinnova il suo convinto sostegno a un ordine internazionale basato sul rispetto dei diritti umani. È un impegno che discende dalla nostra storia e dai valori scolpiti nella Costituzione: il ripudio della guerra, la promozione della giustizia, l'affermazione della solidarietà, dell'uguaglianza e della libertà", ha detto il Capo dello Stato nel suo messaggio. "Ricordare la centralità dei diritti umani non significa indulgere nella memoria del dolore, ma assumere quella memoria come guida per l'azione. È a questa responsabilità che siamo chiamati: impedire che la violenza prevalga sulle regole, affermare l'universalità dei principi che tutelano la dignità umana, affinché la Dichiarazione del 1948 non resti solo un enunciato di alti ideali ma sia concreto codice di condotta cui tutti gli Stati scelgano di conformarsi", ha aggiunto.