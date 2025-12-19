Logo Tgcom24
Mattarella: "La spesa per la Difesa è poco popolare, ma ora è necessaria"

19 Dic 2025 - 18:23
© Ansa

© Ansa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea l'importanza della Difesa militare, nel suo discorso per gli auguri alle alte cariche dello Stato. "La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono finalità di tutela della sicurezza e della pace, nel quadro di una politica rispettosa del diritto internazionale. E tuttavia, poche volte come ora, è necessario", ha affermato il Capo dello Stato. 

sergio mattarella
difesa