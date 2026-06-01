Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto (Perugia), Siracusa, Taormina (Messina), Alghero (Sassari), Cagliari, Trento, Vigevano (Pavia), Sordevolo (Biella), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.