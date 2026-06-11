A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il vuoto lasciato dall’uomo e dal personaggio continua a farsi sentire in modo profondo. Un anniversario che diventa l'occasione per rendere omaggio non solo all'icona cinematografica, ma all'uomo, Carlo Pedersoli, la cui eredità continua a vivere nel cuore di milioni di fan. Così prende vita "Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud", un tributo collettivo che dal 26 al 28 giugno 2026, avrà luogo al Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. L'iniziativa è nata dalla Famiglia Pedersoli in collaborazione con The Bulldozers, il fan club internazionale dedicato a Bud Spencer e Terence Hill.
Il programma del festival
Per tre giorni, il parco si trasformerà in un set cinematografico immersivo dove il pubblico potrà rivivere atmosfere, emozioni e ricordi legati alla straordinaria carriera di Bud Spencer. Sarà anche allestito uno spazio tematico dedicato all'attore, cuore pulsante di un programma ricco che comprenderà show dal vivo e stunt ispirati ai suoi film, concerti, tra cui quelli degli Oliver Onions, autori delle iconiche colonne sonore, esposizioni di auto e oggetti di scena originali. Non mancheranno spettacoli western e di wrestling dedicati al suo immaginario, contest e sfide per i fan e lo show teatrale western "Lo chiamavano Gentleman", in scena tre volte al giorno.
Il contributo della famiglia
Ad arricchire l'esperienza c'è "Bud Power", il progetto nato dai nipoti di Bud Spencer, Alessandro e Carlo Pedersoli Jr., con l’obiettivo di trasmetterne lo spirito anche alle nuove generazioni e di trasformarne l'eredità in qualcosa di concreto. Cresciuto tra i racconti dei set cinematografici, le iconiche padellate di fagioli e l'atmosfera familiare che ha sempre circondato Bud Spencer, il progetto porta avanti lo spirito delle sue storie trasformandolo in esperienza reale: dal set alla tavola.
Nei film di Bud Spencer il cibo non era mai solo una scena: era un gesto di amicizia e un simbolo di convivialità. "Bud Power" restituisce oggi una gamma di prodotti ispirati alla sua storia: dai leggendari fagioli in diverse varianti, fino a piatti pronti, snack e birra, tutti segnati da un’identità autentica e italiana. Intorno a questo universo cresce anche una community sempre più vasta e appassionata, unita dal desiderio di condividere valori che vanno oltre il cinema.