Per tre giorni, il parco si trasformerà in un set cinematografico immersivo dove il pubblico potrà rivivere atmosfere, emozioni e ricordi legati alla straordinaria carriera di Bud Spencer. Sarà anche allestito uno spazio tematico dedicato all'attore, cuore pulsante di un programma ricco che comprenderà show dal vivo e stunt ispirati ai suoi film, concerti, tra cui quelli degli Oliver Onions, autori delle iconiche colonne sonore, esposizioni di auto e oggetti di scena originali. Non mancheranno spettacoli western e di wrestling dedicati al suo immaginario, contest e sfide per i fan e lo show teatrale western "Lo chiamavano Gentleman", in scena tre volte al giorno.