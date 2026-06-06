Sebastiano Pigazzi sulla carriera da attore: "È grazie a mia mamma se svolgo questa professione"

Poi l'incontro per caso in aeroporto con il regista Luca Guadagnino: "Mi sono fatto coraggio e gli ho parlato, è stato molto gentile. Lui non sapeva che avevo mandato un video al suo team per un provino. Da lì in poi c'è stata una lunga gavetta, me la sono sudata. Poco dopo il nostro incontro mi ha scritto un'email: "Tuo nonno è una leggenda". Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, lo rispetto tantissimo" ha concluso Sebastiano Pigazzi.