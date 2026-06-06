Sebastiano Pigazzi sulla carriera da attore: "È grazie a mia mamma se svolgo questa professione"

Ospite a "Verissimo" l'attore Sebastiano Pigazzi, nipote di Bud Spencer, racconta come è iniziata la sua carriera. "È grazie a mia mamma se svolgo questa professione. Ero molto timido, e forse lo sono ancora tutt'oggi, ed è stata mia madre a spingermi a frequentare un corso di teatro. Sono sicuro che non si aspettasse che diventasse la mia professione" confida a Silvia Toffanin.
L'attore che ha preso parte anche alla serie tv "And Just Like That" al fianco di Sarah Jessica Parker, ha raccontato nello studio di Canale 5 la sua gavetta da attore e i mestieri che ha fatto nel mezzo per mantenersi. "Dal cameriere alle ripetizioni di storia ai bambini cinesi e americani, le ho provate un po' tutte, cercando di sfruttare anche i miei titoli di studio".
Poi l'incontro per caso in aeroporto con il regista Luca Guadagnino: "Mi sono fatto coraggio e gli ho parlato, è stato molto gentile. Lui non sapeva che avevo mandato un video al suo team per un provino. Da lì in poi c'è stata una lunga gavetta, me la sono sudata. Poco dopo il nostro incontro mi ha scritto un'email: "Tuo nonno è una leggenda". Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, lo rispetto tantissimo" ha concluso Sebastiano Pigazzi.