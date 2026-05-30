Toni Capuozzo: "Ho salvato il piccolo Kemal dagli orrori della guerra"

"Un bambino di otto mesi, con le tutine non ti accorgi che una gambina è vuota - ha raccontato Toni Capuozzo - ci ha colpito, non c'era modo di procurargli la possibilità di avere una protesti e allora ci siamo detti 'cosa facciamo' e abbiamo detto 'bisogna portarlo fuori', non c'entrava niente con il nostro lavoro, non è quello che devono fare i giornalisti".

"Per cinque anni è stato parte della mia famiglia - ha aggiunto il giornalista - è stata grande Monica, mia moglie allora, ancora oggi ho un rapporto molto buono con lei, che ha lo ha accolto".

"È stata brava mia figlia Marta a non soffrire di gelosia e ad essere materna con lui - ha proseguito Toni Capuozzo - avevano sei anni di differenza, per quel ragazzo a volte penso che ho fatto più che per i miei figli perché mi sentivo responsabile di averlo portato qui, quando lo abbiamo portato fuori è perché potesse camminare, poi è cresciuto a casa mia, non sapevamo che la guerra sarebbe durata quattro anni".