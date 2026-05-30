Lo Giudice era amico di Dalla e spiega al quotidiano che lo racconterà "nell’arco temporale che va da Lucio bambino a Caruso, perché c’è tutto un excursus in cui raccontiamo i suoi momenti più nascosti. Il personaggio di successo, gli album venduti… quelli sono temi noti e in questo senso Caruso rappresenta una sorta di rivincita dopo un periodo un po’ meno brillante, perché dopo il famoso trio di album Com’è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla, lui iniziò a fare dischi più difficili, che andavano bene, ma non così popolari come quei tre. Lucio, si può dire, divenne famoso da grande. Quando andò a Sanremo con 4 marzo sembrava dovesse svoltare, ma non fu così. Poi ci sono stati gli anni con Roversi in cui faceva musica bellissima, ma difficile che vendeva poco”.