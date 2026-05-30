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Lucio Dalla al cinema: la storia di uno dei cantautori italiani più amati - venuto a mancare il 1° marzo 2012 - arriva sul grande schermo. Ne da notizia Il Resto del Carlino, in un'intervista al regista del progetto, Ambrogio Lo Giudice. L'inizio delle riprese del biopic sono fissate per il 12 settembre.
Lo Giudice era amico di Dalla e spiega al quotidiano che lo racconterà "nell’arco temporale che va da Lucio bambino a Caruso, perché c’è tutto un excursus in cui raccontiamo i suoi momenti più nascosti. Il personaggio di successo, gli album venduti… quelli sono temi noti e in questo senso Caruso rappresenta una sorta di rivincita dopo un periodo un po’ meno brillante, perché dopo il famoso trio di album Com’è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla, lui iniziò a fare dischi più difficili, che andavano bene, ma non così popolari come quei tre. Lucio, si può dire, divenne famoso da grande. Quando andò a Sanremo con 4 marzo sembrava dovesse svoltare, ma non fu così. Poi ci sono stati gli anni con Roversi in cui faceva musica bellissima, ma difficile che vendeva poco”.
“Impossibile non girare a Bologna, dove inizieremo il 12 settembre", racconta il regista sempre a Il Resto del Carlino. "Ricostruiamo la casa di Lucio da bambino, che era in piazza Cavour e non esiste più, e anche il collegio che frequentò, al Pio Istituto delle Sordomute. È perfetto perché mantiene ancora il fascino degli anni Cinquanta. E’ difficile, ormai, trovare nel centro delle città dei posti con gli infissi d’epoca. Gireremo anche alla Fonprint”.
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I casting sono in corso. "Non è facile trovare una persona che sappia cantare, recitare e che gli assomigli", spiega Lo Giudice sempre al Resto del Carlino.