Mr. Rain torna con "Lunedì nero" dopo un periodo di rallentamento: "È un mondo che va troppo veloce"

Il titolo si riferisce al lunedì nero del crollo delle borse dell'87. Il pezzo parla di quella cosa, di quella persona, di quel ricordo che rompe ogni tipo di equilibrio, che ti fa uscire di testa, ma di cui, allo stesso tempo, non puoi fare a meno perché è la cosa più importante che hai. L'incipit del ritornello è nato un anno fa, poi ho scritto le strofe verso febbraio-marzo e ho concluso la canzone: il ritornello continuava a tornarmi in testa e, quindi, ho sentito l'esigenza di finire il brano. È il terzo singolo che porterà verso il nuovo disco, dentro al quale sto mettendo forse la parte più intima o ancora più trasparente e sincera di me. Sto sperimentando molto, quindi sono super contento.