E' qualcosa che hai vissuto personalmente?

Ho una ragazza da 10 anni, con cui sto molto bene. L'"Effetto Michelangelo" è un processo al quale sono arrivato col tempo e nel tempo, crescendo, lavorando su me stesso. Mi sono convinto che, se ci fossero veramente questo tipo di relazioni, dove uno smette di pensare soltanto a se stesso e al proprio ego pensando un po' di più anche agli altri, sarebbe sicuramente un mondo migliore. Capisco che non è una cosa molto diffusa. Viviamo in una società in cui siamo focalizzati su noi stessi... però sarebbe bello, è un po' un messaggio di speranza.