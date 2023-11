Tgcom24

Da "La fine del mondo" a "Un milione di notti" fino a "Supereroi", canzone con cui Mr Rain ha salutato il suo pubblico, in un'esibizione emozionante insieme a 'Il coro di Industrie Musicali', lo stesso coro di bambini che lo ha accompagnato sul palco di Sanremo.

Una serata ricca di sorprese anche per la presenza sul palco, di alcuni ospiti che hanno duettato con Mr Rain, come Alfa, Birdy, Clara, Sangiovanni e Fasma e un brano inedito dal titolo "Figli della notte" che Mr Rain ha voluto regalare ai suoi fan e che sarà contenuto nel suo prossimo album in uscita nel 2024. Mr Rain annuncia, dopo il successo al Forum, due eventi a novembre 2024: 26 novembre Palazzo dello sport, Roma e 30 novembre Mediolanum Forum di Assago: l'apertura delle prevendite per queste due date è prevista a partire da martedì 21 novembre.