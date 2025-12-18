Mr.Rain pubblica "Casa in fiamme": il nuovo singolo prodotto da Dardust segna una svolta

Dopo il successo di "Effetto Michelangelo", Mr.Rain torna a sorprendere con un’uscita inaspettata: "Casa in fiamme", il nuovo singolo prodotto da Dardust, sarà disponibile ovunque da venerdì 19 dicembre. Un brano che accende una nuova fase del suo percorso artistico, fatta di introspezione, autenticità e una rinnovata voglia di raccontarsi attraverso la musica. "Mi sono chiuso in studio per un anno per scrivere nuove canzoni – spiega Mr.Rain –. Mi sono preso il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la voglia e la necessità di far ascoltare al mio pubblico tutto ciò che ho creato".