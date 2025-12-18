Mr.Rain pubblica "Casa in fiamme": il nuovo singolo prodotto da Dardust segna una svolta

Il cantautore multiplatino torna con un brano intenso e intimo che anticipa un nuovo percorso artistico
© Ufficio stampa
Dopo il successo di "Effetto Michelangelo", Mr.Rain torna a sorprendere con un’uscita inaspettata: "Casa in fiamme", il nuovo singolo prodotto da Dardust, sarà disponibile ovunque da venerdì 19 dicembre. Un brano che accende una nuova fase del suo percorso artistico, fatta di introspezione, autenticità e una rinnovata voglia di raccontarsi attraverso la musica. "Mi sono chiuso in studio per un anno per scrivere nuove canzoni – spiega Mr.Rain –. Mi sono preso il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la voglia e la necessità di far ascoltare al mio pubblico tutto ciò che ho creato".
Per Mr.Rain, quello appena trascorso è stato un anno di ricerca e di silenzio. L’artista, tra i più premiati della scena italiana con 24 dischi di platino e 5 d’oro, ha scelto di allontanarsi per un po’ dai riflettori per concentrarsi su ciò che davvero conta: la scrittura. Un percorso lontano dal rumore, che oggi si traduce in nuove sonorità e in testi che raccontano la fragilità e la forza dei sentimenti.
© Ufficio stampa
Scritto dallo stesso Mr.Rain insieme a Federica Abbate, Dardust e Lorenzo Vizzini, Casa in fiamme è una ballata emotiva, un’immagine potente che racconta due persone che restano insieme mentre tutto intorno sembra crollare. "È una fotografia mossa – spiegano gli autori – due persone che non sanno se ciò che le tiene unite sia amore o paura di restare sole, ma si stringono forte, abbracciate dentro una casa in fiamme, nell’ultimo tentativo di non perdersi del tutto." Una metafora di vulnerabilità e coraggio, che trasforma il dolore in musica e la fine in un abbraccio che brucia di verità.
La produzione di Dardust aggiunge profondità e respiro internazionale al brano. L’incontro tra le melodie riconoscibili di Mr.Rain e la raffinatezza del produttore marchigiano genera un equilibrio tra elettronica e sentimento, tra battiti digitali e parole sincere. Un connubio che si traduce in un suono elegante e cinematografico, capace di parlare tanto alla mente quanto al cuore.
Negli ultimi mesi Mr.Rain ha dedicato tempo anche al suo progetto in lingua spagnola. Dopo il successo del brano Superhéroes con Beret, certificato disco di platino in Spagna, ha collaborato con Zetazen e poi con Walls, confermando la sua vocazione internazionale. Oggi, mentre Casa in fiamme segna il ritorno sulla scena italiana, il cantautore guarda già avanti: è infatti al lavoro sul suo prossimo album, atteso per il 2026. Un nuovo capitolo che si apre sotto il segno della consapevolezza e dell’emozione, in cui Mr.Rain sembra aver trovato la sua voce più matura. La stessa che, canzone dopo canzone, continua a illuminare il suo percorso artistico — anche quando, attorno, tutto brucia.