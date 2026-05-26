Quando gli è stato chiesto se oggi farebbe ancora l'artista, De Gregori risponde: "La domanda forse più precisa potrebbe essere se tu oggi avessi 20 anni e scrivessi Rimmel ti darebbero spazio? La risposta purtroppo è no, perché oggi la canzone come l'ho intesa io e come l'hanno intesa tantissimi artisti prima di me, non ha più spazio oggi, le industrie e il mercato premiano un altro tipo di musica", ha detto. "Ma d'altra parte anche gli uomini dell'industria musicale devono mettersi in gioco, lo stanno facendo, con me lo fanno da molti anni grazie a Dio, per promuovere qualche cosa che non è online", ha spiegato.