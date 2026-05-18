Clara e Sangiovanni annunciano il loro singolo "Le Ragazze"

Clara e Sangiovanni insieme per la prima volta. I due giovani artisti hanno annunciato il loro nuovo singolo, "Le Ragazze", in uscita il 22 maggio sulle piattaforme digitali e in radio. Il brano, che celebra l'universo femminile, si propone come uno dei possibili protagonisti dell'estate 2026.
Prodotto da Katoo e Celo, "Le Ragazze" si caratterizza per un sound latino, in cui la centralità degli strumenti suonati dal vivo sostituisce le componenti elettroniche, dando vita a un'atmosfera calda e coinvolgente. Le voci dei due giovani artisti si incontrano con naturalezza, raccontando una storia intensa e autentica.
Il brano si inserisce nel nuovo percorso musicale e creativo di Clara, inaugurato lo scorso aprile con la pubblicazione di "Primadonna", singolo caratterizzato da un'estetica rinnovata e da uno sguardo ironico e dissacrante, dove forza e fragilità si mescolano e diventano centrali nel racconto.