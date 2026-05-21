Mick Jagger festeggia a Stromboli la fine delle riprese, party interrotto dalle forze dell'ordine
Il leggendario frontman dei Rolling Stones ha chiuso le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher in compagnia di un cast stellare
Un'isola, un vulcano e una festa finita troppo presto. Mick Jagger pensava di chiudere in bellezza l'avventura siciliana, e invece la serata che doveva celebrare la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher si è trasformata in un piccolo caso.
A Stromboli, dopo circa un mese di set blindatissimo, il party del cast e della troupe è stato interrotto dalle forze dell'ordine, intervenute in seguito delle segnalazioni dei residenti per la musica e gli orari.
Una serata che, fino a quel momento, aveva tutto il sapore del cinema d'autore. Perché il leggendario frontman dei Rolling Stones non era a Stromboli in vacanza, ma nei panni di attore: in "Three Incestuous Sisters" ("Le tre sorelle incestuose"), tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger, Jagger interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio, un cameo breve ma centrale nell'atmosfera sospesa voluta dalla regista.
Il cast è di quelli che fanno girare la testa
Accanto a lui un parterre da far invidia a qualsiasi festival: Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Ed è proprio Rossellini a regalare alla storia il suo risvolto più poetico: l'attrice torna sull'isola a circa 70 anni dall’uscita del film che i genitori, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, girarono proprio a Stromboli. Un cerchio che si chiude, davanti allo stesso vulcano.
Le proteste della Pro Loco
A trasformare l'episodio in polemica ci ha pensato Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli: "È l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità". Per Oliva, un'isola "dalla rilevanza internazionale" avrebbe meritato un benvenuto istituzionale agli ospiti: "Si vive di turismo nelle nostre isole. Continueremo a chiedere con forza la presenza e l'attenzione che questa comunità ha il diritto di ricevere".
Resta l'immagine, comunque irresistibile: Jagger, il vento delle Eolie e una festa spenta sul più bello. Il cinema, da queste parti, sa ancora far parlare di sé.