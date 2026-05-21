A trasformare l'episodio in polemica ci ha pensato Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli: "È l'ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità". Per Oliva, un'isola "dalla rilevanza internazionale" avrebbe meritato un benvenuto istituzionale agli ospiti: "Si vive di turismo nelle nostre isole. Continueremo a chiedere con forza la presenza e l'attenzione che questa comunità ha il diritto di ricevere".