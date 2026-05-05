Rolling Stones, arriva l'ufficialità: il 10 luglio esce il nuovo album "Foreign Tongues" | Mick Jagger: "Abbiamo 14 brani fantastici"
Il disco, che arriva a tre anni di distanza da "Hackney Diamonds" sarà anticipato dal singolo "In the Stars"
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Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, i Rolling Stones hanno ufficializzato sui social l'uscita del loro nuovo album in studio, "Foreign Tongues". La data da cerchiare sul calendario è il 10 luglio. Si tratta di un disco di 14 brani, che arriva a meno di tre anni di distanza da "Hackney Diamonds", vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo. Il nuovo album sarà anticipato dal singolo "In the Stars", un pezzo allegro e coinvolgente, già disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura "Rough and Twisted". "In the Stars/Rough and Twisted" uscirà in formato fisico il 15 maggio.
Rolling Stones o... The Cockroaches?
Prima dell'annuncio ufficiale, la band ha saputo alimentare l'attesa per il nuovo progetto, anche grazie all'uscita in edizione limitata del brano "Rough and Twisted" su vinile con etichetta bianca, sotto lo pseudonimo "The Cockroaches". Una pubblicazione che ha offerto un primo assaggio dell'energia del nuovo album.
Quando è stato registrato "Foreign Tongues"?
Registrato durante un periodo particolarmente creativo, "Foreign Tongues" ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood che si sono riuniti con il produttore vincitore di Grammy Andrew Watt, già alla guida del precedente "Hackney Diamonds".
Mick Jagger: "Abbiamo 14 brani fantastici"
"Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di 'Foreign Tongues'. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti", ha detto Jagger.
"L'album 'Foreign Tongues' è in continuità con 'Hackney Diamonds' ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell'atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo", ha aggiunto Richards.
"L'atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l'intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l'obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti", ha detto Wood.
Cosa aspettarsi da "Foreign Tongues" dei Rolling Stones
Nel nuovo lavoro Jagger, Richards e Wood sono affiancati dai loro collaboratori abituali, tra cui Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan. Il disco include, inoltre, una partecipazione speciale di Charlie Watts, registrata durante una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. A completare il tutto, una schiera di artisti ospiti, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.
La copertina dell'album è un dipinto realizzato dall'artista americano Nathaniel Mary Quinn, che ha commentato: "Creare la copertina dell'album per i Rolling Stones è un onore artistico: un dialogo con una delle forze più durature della storia culturale".