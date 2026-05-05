Rolling Stones, arriva l'ufficialità: il 10 luglio esce il nuovo album "Foreign Tongues" | Mick Jagger: "Abbiamo 14 brani fantastici"

"L'album 'Foreign Tongues' è in continuità con 'Hackney Diamonds' ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell'atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo", ha aggiunto Richards.