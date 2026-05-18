Mick Jagger sul set a Stromboli: interpreterà un guardiano del faro

Jagger è molto legato alla Sicilia, isola alla quale fa spesso visita. Ha anche acquistato nel 2021 una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. E non è strano, di tanto in tanto, infatti vederlo tra le strade del versante Sud orientale dell'isola. Spesso nei suoi canali social ha pubblicato numerose foto a Siracusa, in particolare ad Ortigia e a Noto. Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino al 21 maggio, quando si concluderanno le scene che lo vedono coinvolto. E' ospite in una villa privata, nella zona di Piscità. Domenica sera ha cenato in un ristorante dell'isola ma con fare discreto e senza catturare troppo l'attenzione, tra l'emozione però dei camerieri onorati di servire una delle leggende del rock.