Mick Jagger sul set a Stromboli: interpreterà un guardiano del faro

La sua presenza è stata rinviata di un giorno a causa del maltempo ma è arrivato in elicottero domenica sera nell'isola di Stromboli, alle Eolie, il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, che reciterà nel film "Le tre sorelle incestuose" di Alice Rochwacker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane, in set a cielo aperto, blindatissimi a telecamere e curiosi, tra questi anche cimitero dell'isoletta.
L'accoglienza dell'isola
"Verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l'isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di fare sentire i turisti a casa propria", dice un isolano. Jagger Interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger.
Il cast
La produzione internazionale riunisce, oltre a Jagger, anche Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. Nel film il frontman dei Rolling Stones è il padre di Kyo (interpretato da Josh O' Connor), attorno al quale ruotano le figure delle tre sorelle protagoniste del film (Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan). Il ruolo però sarà molto breve, perché dopo qualche scena il personaggio morirà.
Il legame con la Sicilia
Jagger è molto legato alla Sicilia, isola alla quale fa spesso visita. Ha anche acquistato nel 2021 una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. E non è strano, di tanto in tanto, infatti vederlo tra le strade del versante Sud orientale dell'isola. Spesso nei suoi canali social ha pubblicato numerose foto a Siracusa, in particolare ad Ortigia e a Noto. Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino al 21 maggio, quando si concluderanno le scene che lo vedono coinvolto. E' ospite in una villa privata, nella zona di Piscità. Domenica sera ha cenato in un ristorante dell'isola ma con fare discreto e senza catturare troppo l'attenzione, tra l'emozione però dei camerieri onorati di servire una delle leggende del rock.