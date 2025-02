I Village People chiedono di essere inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame: "I Rolling Stones? Influenzati da noi"

L'esibizione dei Village People all'Inauguration Day di Trump è apparsa come una sorta di inversione di tendenza nei rapporti tra la band e il tyconn, dopo che, negli anni passati, il gruppo aveva chiesto esplicitamente al futuro presidente di non suonare più le loro canzoni durante i comizi dopo che "Macho Man" era stato suonato a un evento di Mar-a-Lago.

In molti hanno criticato la loro scelta ma Victor Willis ha subito replicato su Facebook scrivendo: "Prima di tutto, le nostre performance non costituiscono un sostegno alle politiche del Presidente eletto, e non importa se viene detto il contrario. Detto questo, sosteniamo il fatto che ora abbiamo un nuovo presidente e dovremmo tutti augurargli ogni bene finché non ci darà una ragione per non farlo. Ma diamogli una possibilità e vediamo cosa farà", si legge nel lungo post. "Il presidente Obama, Clinton e Bush parteciperanno all'inaugurazione, così come il presidente Biden e il vicepresidente Harris. Lo stesso farà Mark Zukerberg (Facebook), Jeff Bezos (Washington Post, ecc.) e così via. Ne state condannando qualcuno? Oppure ritenete che siano solo gli artisti discografici che non dovrebbero partecipare o esibirsi e che i nostri talenti dovrebbero essere preservati solo per i democratici. Crediamo che la musica debba essere condivisa attraverso lo spettro politico e non preservata per una parte politica. Ma ecco la triste verità: se la nostra candidata preferita (Kamala Harris) avesse vinto, i Village People non sarebbero mai stati invitati ad esibirsi alla sua inaugurazione. Avrebbe scelto artisti del calibro di John Legend e Beyonce, ecc. Ma ora che il presidente Trump è stato eletto, i Village People dovrebbero mantenere la linea e dire no a un invito ad esibirsi? In che modo ciò avvantaggia i Village People? Non è così. È semplicemente odio da un punto di vista politico. Diamo una possibilità al presidente Trump, indipendentemente da ciò che potresti aver pensato di lui in passato. Vediamo cosa farà da ora in poi e se farà qualcosa per limitare i diritti LGBTQ...".