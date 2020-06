I Village People contro Trump: "Smetta di usare le nostre 'Macho Man' e 'Y.M.C.A.'"

Donald Trump ha spesso usato "Macho Man" e "Y.M.C.A." dei Village People per sottolineare ed esaltare momenti cruciali dei suoi incontri con sostenitori ed elettori. Ora Victor Willis , cantante della band disco anni 70, ha chiesto esplicitamente al presidente di non suonare più le loro canzoni durante i comizi, anche se fino ad ora non aveva mai obietato all'uso che ne aveva fatto Trump. La decisione della band è mutata a causa dell’atteggiamento del presidente nella repressione delle manifestazioni a supporto di George Floyd e di Black Lives Matter .

La richiesta è arrivata tramite un post di Victor Willis su Facebook, dove dice: "Se Trump ordina all'esercito americano di sparare sui suoi cittadini sul suolo americano, gli americani si alzeranno in massa al di fuori della Casa Bianca, tanto che potrebbe essere costretto a lasciare il suo incarico prima delle elezioni. Non lo faccia signor Presidente! E le chiedo di non usare più la mia musica ai suoi comizi, specialmente Y.M.C.A. e Macho Man".

In passato lo stesso Willis non si era opposto all'uso del canzoni dei Village People e aveva dichiarato: "Dato che la nostra musica non viene utilizzata come un segno specifico di sostegno al presidente, l'uso che ne fa è perfettamente legale".

Già molti cantanti e band avevano chiesto a Trump di non suonare la loro musica durante i suoi discorsi; prima dei Village People, si erano espressi R.E.M., Aerosmith, Rihanna, Queen, Neil Young, Elton John e pure gli eredi di Prince e Luciano Pavarotti.

