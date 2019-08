Village People, è morto Henri Belolo: fu co-fondatore del gruppo e pioniere della musica dance

Il loro nome, letteralmente "gente del villaggio", si riferiva al Greenwich Village di New York, luogo frequentato dalla comunità omosessuale. Morali e Belolo si erano conosciuti a New York, dove quest'ultimo, si era trasferito nel 1973, dopo aver lavorato a Parigi per molti anni come DJ e produttore. I due possono essere considerati i pionieri della disco music. Prima dei Village People infatti portarono al successo i Ritchie Family.

Quando Morali conobbe Victor Willis in uno studio di registrazione gli chiese subito di cantare nel primo album dei Village People. Fu un successo, e così Morali e il suo socio Henri Belolo decisero di costituire attorno a Willis un gruppo di disco music. I componenti dei Village People andavano in scena vestiti da archetipi dell'immaginario gay: il poliziotto, l'operaio, l'indiano, il motociclista, il soldato e il cowboy.



I maggiori successi arrivarono In the Navy, Macho Man, 5 O'Clock in the Morning e YMCA, famosissima e diffusissima ancora oggi. Complessivamente, tra album e singoli, i Village People hanno venduto 60 milioni di copie e sono diventati un'icona gay ed un fenomeno di costume.



Il gruppo pubblicò il loro ultimo singolo nel 1985 dal titolo Sex Over The Phone, contenuta nell'album omonimo. Henri Belolo ha fondato anche la sua etichetta discografica “Scorpio Music” nel 1976



Nei primi del duemila si diffuse la notizia del decesso di tutti i membri del gruppo a causa dell'Aids, smentita dalle loro apparizioni anche in Italia, nel 2005, presso la comunità gay di Torre del Lago e il concerto a Roma al Gay Village del 20 giugno 2010.